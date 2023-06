Tunisie : La Haica & le SNJT annoncent la création d’une cellule de crise

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) ont décidé de mettre en place une cellule de crise en vue de suivre l’évolution du paysage médiatique et de répondre aux préoccupations des journalistes et préserver leurs droits.

Cette annonce a été faite à l’issue d’une réunion entre le Syndicat et la Haica au cours de laquelle les deux parties ont abordé l’indépendance des médias, les conditions socio-économique des journalistes ainsi que les violations des droits des journalistes enregistrées dans certaines institutions médiatiques privées, indique le SNJT, en citant en particulier Attessia TV.

C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre en place une cellule de crise qui se chargera, notamment, de mettre les moyens et les outils permettant de garantir l’indépendance des médias, l’application de la législation régissant l’espace audiovisuel, le respect des droits des journalistes, le respect des décrets-lois 115 et 116…

Les deux parties ont également mis en garde contre les tentatives des autorités pour mettre la main sur certains médias, citant Radio Monastir et l’Établissement de la Télévision nationale.

Le Syndicat a par ailleurs souligné son attachement «à l’indépendance décisionnelle de la Haica et son rôle majeur dans la régulation du paysage audiovisuel et la garantie d’une information diversifiée et plurielle…».

Y. N.