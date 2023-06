Programme et nouveautés des Journées chorégraphiques de Carthage 2023

La 5e édition des Journées chorégraphiques de Carthage (Carthage Dance 2023) aura lieu du 10 au 17 juin dans différents espaces de la capitale.

Lors d’un point de presse organisé hier, jeudi 1er juin, le comité d’organisation des Journées chorégraphiques de Carthage, présidé par Selim Ben Safia, a présenté le programme et les nouveautés de la 5e édition qui se place sous le thème de la transmission entre les différentes générations d’artistes et le croisement de la danse avec les autres formes d’art, notamment la musique, le théâtre et le cirque.

Cette nouvelle édition comptera la participation de 179 artistes venus 8 pays différents (La Tunisie, la France, le Liban, le Maroc, la Suisse, le Madagascar, la Mozambique et les Etats-Unis). 27 spectacles dont 17 tunisiens seront présentés tout au long de la semaine du festival dans 9 espaces différents au centre-ville de Tunis, au Lac, et même au site archéologique Thuburbo Majus près du Fahs dans une optique d’ouverture sur de nouveaux espaces.

Le spectacle d’ouverture sera « Archipel » de Mathilde Monnier, une coproduction franco-tunisienne qui réunit le Conservatoire national de l’Opéra de Paris et le Ballet de l’Opéra de Tunis.

La clôture sera tout aussi grandiose avec le célèbre « May B » de Maguy Marin, dans une transmission de Kais Chouibi.

Plusieurs tables rondes sont prévues tout au long du festival, ainsi que des ateliers en compagnie d’artistes de renommée internationale.

F.B