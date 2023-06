Tunisie : Al-Joumhouri appelle à la libération des prisonniers politiques

Le Parti républicain (Al-Joumhouri) appelle le président de la république à suspendre les poursuites judiciaires contre les prisonniers politiques et à lancer un dialogue national inclusif impliquant les forces politiques et sociales et les organisations de la société civile.

C’est ce qu’a déclaré jeudi 1er juin 2023 le porte-parole du parti Wissem Sghaier, ajoutant qu’un dialogue national inclusif est nécessaire pour s’accorder sur «un plan de sauvetage» qui aiderait à sortir le pays de la crise économique et sociale loin des «décisions unilatérales», par allusion au pouvoir personnel qu’exerce le président Kaïs Saïed qui gouverne par décret depuis la proclamation de l’état d’exception le 25 juillet 2021.

Sghaier, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion des cent jours de l’arrestation du secrétaire général d’Al-Joumhouri, Issam Chebbi, a ajouté : «Les arrestations d’hommes politiques ont isolé la Tunisie et exacerbé sa crise socio-économique».

Issam Chebbi et d’autres activistes politiques été emprisonnés dans l’affaire dite de «complot contre l’Etat» pour leurs opinions politiques opposées à celles du chef de l’Etat, a indiqué le porte-parole d’Al-Joumhouri.

Le SG par intérim Abdellatif Hermassi a déclaré de son côté que «l’unilatéralité des décisions», «le monopole du pouvoir» ainsi que «la répression des opposants» ne feront qu’aggraver les conditions économiques et sociales.

I. B. (avec Tap).