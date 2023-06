Tunisie : l’indépendance de la justice en danger (ONG)

Les organisations et associations de la société civile ont dénoncé les attaques visant à porter atteinte à l’indépendance de la justice et à violer le droit à un procès équitable en Tunisie.

Dans une déclaration commune publiée jeudi 1er juin 2023 sur le site d’Amnesty International, les organisations ont souligné que le système judiciaire en Tunisie «ne peut plus remplir pleinement son rôle de gardien des droits et libertés».

Ils ont mis en garde contre l’instrumentalisation de la justice contre les individus soumis à sa juridiction, affirmant l’impératif de cesser l’ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires.

Les organisations signataires ont appelé à la réintégration des magistrats démis de leurs fonctions, il y a exactement un an, conformément au verdict rendu en août 2022 par le Tribunal administratif.

La déclaration a été approuvée par 37 organisations et associations, dont le Syndicat national des journalistes tunisiens, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Human Rights Watch et l’Instance nationale de défense des droits et de la démocratie.