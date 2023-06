« The sons of the Lord » représente le cinéma tunisien dans trois festivals internationaux

Le film tunisien « The sons of the Lord » d’Imen Ben Hassine vient d’être sélectionné dans trois festivals internationaux au Maroc, en Suisse et au Canada.

« Sons of the Lord » (Kadar) est le premier long-métrage de fiction de la jeune cinéaste tunisienne Imen Ben Hassine qui a réuni dans son casting Wajiha jendoubi, Mhadheb Rmili et l’actrice libanaise Takla Chammou.

Le film était sorti dans les salles de cinéma en Tunisie vers la fin de l’année 2022 et a depuis sillonné plusieurs festivals comme au Beirut international Women Film Festival.

La cinéaste Imen Ben Hassine vient d’annoncer que son film vient d’être sélectionné dans trois festivals : Le Festival du Film libanais du Canada, le Festival de Dakhla au Maroc et le Festival international du Film oriental de Genève en Suisse (FIFOG).

