Tunisie : des partis de centre-gauche s’apprêtent à lancer un «pacte républicain»

Le secrétaire général du parti Al Massar, Faouzi Charfi, a déclaré vendredi 2 juin 2023 que l’initiative politique lancée en janvier dernier par son parti avec d’autres formations politiques, des composantes de la société civile et des indépendants a abouti à l’élaboration d’un «pacte républicain», qui sera rendu public dans les prochains jours.

Dans une déclaration à l’Agence Tap, Charfi a expliqué que cette initiative, qui ne s’adresse pas à l’exécutif, qui de toute façon n’y accordera aucun intérêt, vise à trouver des solutions à la crise politique, économique, financière et sociale que traverse le pays.

L’initiative s’adresse plutôt à l’opinion publique afin de trouver un terrain d’entente sur un ensemble de principes, en premier lieu la nature civile de l’Etat et le système républicain démocratique. Elle rassemble notamment des partis, des associations et des personnalités indépendantes qui partagent le même attachement aux droits et libertés, au système républicain et qui croient au caractère civil de l’Etat, a-t-il souligné.

Il s’agit notamment d’Al Massar, du Parti socialiste, d’Afek Tounes, de Machrou Tounes, de la Coalition nationale tunisienne et du Parti social libéral, ainsi que la coalition Soumoud et plus de 60 personnalités indépendantes.

L’initiative peut être utilisée politiquement, a expliqué Charfi, dans la mesure où les partis la constituant ont encore du poids au niveau public, malgré les tentatives du président de la république de les marginaliser et de discréditer l’action politique en général.

D’après Tap.