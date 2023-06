Tunisie-France : A propos de l’entretien téléphonique entre Saïed et Macron

Le chef de l’État Kaïs Saïed s’est entretenu par téléphone, ce samedi 3 juin 2023, avec le président de la la République française Emmanuel Macron, annonce la présidence de la république.

Outre les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que la volonté commune de les développer, Kaïs Saïed et Emmanuel Macron ont abordé différents sujets, notamment la situation économique en Tunisie ou encore la coopération entre les deux pays en ce qui concerne la migration irrégulière.

Kaïs Saïed a notamment appelé à traiter les causes et non les conséquences du phénomène migratoire, en appelant le président français à contribuer à l’organisation d’une conférence sur ce phénomène avec la participation de tous les pays concernés.

Sur un autre plan, les deux présidents ont évoqué la situation économique et les difficultés financières auxquelles la Tunisie fait face, « résultat des mauvais choix lors des précédentes décennies notamment de 2011 à 2021», lit-on dans le communiqué de la présidence, qui a également évoqué «la corruption et la spoliation des biens du peuple tunisien».

Ils ont à propos discuté des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) et des conditions posées par celui-ci ainsi que des réformes attendues.

Y. N.