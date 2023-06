Les injections de liquidités par la BCT sur le marché monétaire augmentent de 44,7% en 2022

Les injections de liquidités par la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur le marché monétaire ont enregistré une hausse sensible de 44,7%, à 9,4 milliards de dinars au terme de l’exercice 2022, contre 6,5 milliards de dinars un an plus tôt.

Selon le rapport publié récemment par la BCT sur ses comptes annuels de l’année 2022, «ces injections ont principalement pris la forme d’appels d’offres à 7 jours, qui ont représenté 75,1% de l’encours total de ces interventions et dont le montant a augmenté de 36,5% à 7,1 milliards de dinars à fin 2022».

Cette évolution a également été soutenue par le recours croissant des banques aux facilités de crédit à 24 heures dont l’encours est passé de 0,3 milliard de dinars à 1,4 milliard de dinars d’une fin d’année à l’autre. Quant à l’encours de l’opération de refinancement à plus long terme d’un mois, il a légèrement diminué passant de 0,939 milliard de dinars à fin 2021 à 0,930 milliard de dinars à fin 2022.

Le refinancement des banques s’effectue contre présentation de garanties sous forme de bons du Trésor ou de créances à court terme s’élevant respectivement à 4,3 milliards de dinars et 7,7 milliards de dinars à fin décembre 2022.

