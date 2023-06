A Beit Al-Hikma : la biographie d’Ibn Arafa par Saad Ghrab    

Le département des études islamiques de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma, organise, le mercredi 7 juin 2023, à 10H00, au siège de l’institution à Carthage, une présentation de la traduction du livre de feu Saad Ghrab, «Ibn Arafa et le malékisme en Ifriqiya au 8e siècle de l’Hégire (14e siècle)».

Le livre, traduit par l’historien et universitaire tunisien Pr Nejmeddine Hentati, sera présenté par Pr Tahar Mannai. Il ouvrage est, à l’origine, la thèse de doctorat d’Etat, soutenue par Sâad Ghrab à l’Université de la Sorbonne (Paris) en 1984, sous la direction de Mohamed Arkoun.

Ibn Arafa, de son nom complet Mohammed Ben Mohammed Ben Arafa Al-Werghemmi, né en 1316 à Tunis et mort en 1401 à Tunis, est un imam ifriqiyen, le plus illustre représentant de l’islam malékite à l’époque hafside.

Originaire du sud-est de l’actuelle Tunisie, sa connaissance du droit, de la grammaire, de la rhétorique, des mathématiques et de la médecine lui permet de devenir mufti puis de diriger la prestigieuse mosquée Zitouna ainsi que son université pendant plusieurs années.

Farouche défenseur de l’islam malékite le plus orthodoxe, il n’hésite pas à entrer en conflit direct avec plusieurs soufis de son époque dont l’ésotérisme et la pratique religieuse sont à ses yeux à la limite des préceptes de l’islam et de l’entendement des fidèles. Il entre également en conflit avec Ibn Khaldoun dont il soupçonne les rapprochements avec le pouvoir en place. Ceux-ci accuseront à leur tour Ibn Arafa de jalouser leur grande popularité.

La maison d’Ibn Arafa dans la médina de Tunis et son mausolée au cimetière du Jellaz.

Ibn Arafa reste néanmoins le théologien d’un malékisme strict et épuré, indépendant du pouvoir et surtout résolument affirmé en Tunisie. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages traitant du droit, de la théologie et de la logique et conservés à la Zitouna.

À sa mort en 1401, il est inhumé au cimetière du Jellaz; sa maison de la médina de Tunis a été conservée dans son état le plus ancien et classée monument historique.

L’ouvrage de feu Saad Ghrab comporte cinq parties. Dans la première partie, l’auteur présente les grandes étapes de l’évolution politico-religieuse en Ifriqiya, l’actuelle Tunisie, depuis les débuts de l’islam jusqu’à la fondation de la dynastie hafside.

La deuxième traite du cadre culturel de la formation intellectuelle d’Ibn Arafa et dresse le portrait biographique du théologien. L’attention est portée, dans la troisième partie, sur l’œuvre d’Ibn Arafa, et par la suite, sur ses disciples, dans la quatrième partie. Et la dernière est consacrée aux grands problèmes de l’époque d’Ibn Arafa.

Avec Wikipédia.