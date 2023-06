L’Italie octroie 261 bourses à des étudiants tunisiens

Selon le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le gouvernement italien va accorder 261 bourses mensuelles à des étudiants tunisiens pour leur permettre de poursuivre leurs études dans les universités italiennes au cours de l’année universitaire 2023-2024.

Le ministère a, dans un communiqué, appelé les étudiants intéressés par le bénéfice de cette bourse à présenter leurs candidatures dans un délai ne dépassant pas le 9 juin 2023, et ce via cet adresse mail : iskander.amiri@mesrs.state.tn. Les candidatures doivent être envoyées ensuite via ce site web.

Les autorités italiennes ont précisé que ces bourses seront payées à partir du 1er janvier 2024 pour les nouveaux étudiants et le 1er novembre 2023 pour le renouvellement des bourses courant jusqu’à la fin d’octobre 2024.