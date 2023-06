Littérature tunisienne : Dorra Fazaa publie un nouveau roman en langue arabe

La romancière et scénariste Dorra Fazaa vient de publier un nouveau roman intitulé « Okhfi al hawa », paru aux éditions Sindbad.

L’écriture est une affaire de famille chez les Fazaa, il y a d’abord le papa Tahar Fazaa, écrivain, scénariste, conteur et chroniqueur, puis ses deux filles, Faten Fazaa qui connaît un énorme succès auprès du public avec ses romans écrits en dialecte tunisien, et Dorra Fazaa, avocate, scénariste et plus récemment romancière.

Après un premier roman intitulé « Chay2on mena al bahr fina » (Un peu de la mer en nous) paru en 2021, elle revient avec un deuxième ouvrage toujours dans le même genre « Okhfi al hawa » où elle parle notamment d’endoctrinement religieux en Tunisie après la révolution du 2011.

F.B