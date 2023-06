Centenaire du cinéma tunisien : Focus sur la filmographie de Nouri Bouzid

La Cinémathèque tunisienne accueille du 13 au 18 juin un cycle de projections dédié au cinéaste tunisien Nouri Bouzid à l’occasion de la célébration du centenaire du cinéma tunisien.

Le cinéma tunisien fête cette année son centième anniversaire, à cette occasion plusieurs événements, projections et rencontres sont organisés tout au long de l’année, notamment à la Cinémathèque tunisienne où des cycles de projections sont souvent proposés au public afin de mieux connaître l’histoire du cinéma tunisien, ses pionniers et ses films notables.

C’est Nouri Bouzid, l’un des cinéastes tunisiens phares, qui sera à l’honneur la semaine prochaine à la Cinémathèque tunisienne. Plusieurs de ses films entre courts et longs métrages seront projetés comme « L’homme de cendres » (1986), « Les sabots en or » (1989) ou encore « Making of » (2006).

L’événement sera également l’occasion de rencontrer Nouri Bouzid et de le découvrir en tant que poète, des extraits de ses poèmes seront lus le vendredi 16 juin à la Bibliothèque Mohamed Mahfoudh.

