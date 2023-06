Journées chorégraphiques de Carthage 2023 : 10 spectacles internationaux au programme

La 5e édition des Journées chorégraphiques de Carthage (Carthage Dance 2023) aura lieu du 10 au 17 juin dans différents espaces de la capitale. Plusieurs spectacles internationaux sont prévus tout au long de cette semaine.

17 spectacles tunisiens sont programmés cette année pour témoigner de la diversité et du talent des chorégraphes et danseurs locaux de différentes générations. Le festival reste ouvert sur le monde et invite cette 10 spectacles provenant de 7 pays différents : France, Suisse, Etats-Unis, Maroc, Liban, Madagascar et Mozambique.

Carthage Dance mettra aussi en avant des collaboration entre artistes tunisiens et étrangers, notamment à travers les deux soirées d’ouverture et de clôture où le public aura rendez-vous avec deux créations franco-tunisiennes qui promettent de nous mettre plein les yeux. Il s’agira d’Archipel de Mathilde Monnier avec le Conservatoire national de l’Opéra de Paris et le Ballet de l’Opéra de Tunis (Ouverture), et « May B » de Maguy Marin dans une transmission de Kais Chouibi (Clôture).

