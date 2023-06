La comédie horrifique « Renfield » sort dans les salles de cinéma en Tunisie

Le film américain « Renfield » est en ce moment dans les salles de cinéma en Tunisie. Il s’agit d’une comédie horrifique qui met à l’affiche Nicolas Cage et Nicholas Hoult.

Inspiré par le célèbre roman « Dracula » de Bram Stoker publié en 1897, « Renfield » est récemment sorti aux Etats-Unis puis en France. Le film est réalisé par Chris MacKay.

Le casting réunit Nicholas Hoult dans le rôle de Renfield et Nicolas Cage dans le rôle de Dracula. Nous sommes au 19e siècles, l’avocat Renfield rencontre le comte Dracula. Il espère négocier un accord pour un terrain, mais finalement il devient le laquais de ce dernier. Le vampire lui permet d’être immortel, de gagner en force et en vitesse lorsqu’il ingère des insectes. Quatre-vingt-dix ans plus tard, Renfield est épuisé de servir Dracula et de lui amener constamment de nouvelles victimes.

F.B