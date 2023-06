Patrimoine culturel : lancement du projet tuniso-italien Accademia  

Mettre en œuvre une approche innovante d’échange de bonnes pratiques, d’harmonisation et de création de parcours communs de formation et de mobilité dans le monde de la formation académique et professionnelle dans les professions artistiques liées au monde du patrimoine culturel, notamment les nouvelles technologies et la production théâtrale.

Tels sont les objectifs du projet Accademia, qui s’inscrit dans le cadre du programme Eni de coopération transfrontalière entre l’Italie et la Tunisie 2014-2020, dont la première semaine de formation intensive, dédiée aux éclairagistes, s’est récemment déroulée à la Maison de l’Opéra de Tunis.

Cette première partie de formation intensive a également été rythmée par des réunions de travail administratif et de coordination entre les différents partenaires du projet et entre artistes de théâtre tunisiens et italiens et par des visites programmées du Théâtre de l’Opéra de Tunis à certains sites historiques et comme le Centre des musiques arabes et méditerranéennes, Ennejma Ezzahra, les Thermes d’Antonin à Carthage et le Centre culturel international d’Hammamet.

A l’issue de ces premières rencontres, un programme de travail a été établi pour la formation de techniciens entre les deux pays grâce au programme de mobilité, et la création d’un salon italo-tunisien a été envisagée. La partie italienne regroupe Empedocle Agrigento University Consortium, l’Université de Palerme, le Teatro Stabile di Catania, la partie tunisienne, l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (Enau), l’Institut supérieur des métiers de Tunis et la Cité de la Culture-Théâtre de l’ Opéra de Tunis.

Le directeur de l’Institut culturel italien de Tunis, Fabio Ruggirello, a également pris part aux rencontres.

Traduit de l’italien.

D’après Ansamed.