La BM maintient ses prévisions de croissance de la Tunisie à 2,3% en 2023

Les incertitudes politiques dans un contexte de réformes structurelles limitées devraient réduire la croissance de la Tunisie à 2,3% en 2023. En 2024, la croissance devrait atteindre 3%, a déclaré la Banque mondiale dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié mardi 6 juin 2023.

Pour la Tunisie, la BM a maintenu les mêmes taux de croissance publiés dans son rapport intitulé «Disrupted Altered Destinies : The Long-Term Effects of Rising Prices and Food Insecurity in the Middle East and North Africa», publié en avril dernier.

La croissance dans la région Mena devrait ralentir à 2,2% en 2023, avec des révisions à la baisse des projections de janvier pour les pays exportateurs et importateurs de pétrole.

Cependant, la banque a déclaré que la production devrait rebondir à 3,3% en 2024 à mesure que l’inflation et les turbulences mondiales diminuent et que la production de pétrole augmente.

«Les économies importatrices de pétrole continuent d’être en proie à des difficultés intérieures et la croissance devrait donc ralentir à 3,4% en 2023, soit 0,7 point de pourcentage de moins qu’en janvier. Ces économies restent vulnérables aux changements importants du sentiment du marché, compte tenu de leurs niveaux de dette publique plus élevés et de leurs réserves de change plus limitées», lit-on dans le rapport.