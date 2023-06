Le SNJT appelle les autorités à un dialogue avec les représentants de la profession

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé la présidence de la république et la présidence du gouvernement à un dialogue sérieux avec les représentants de la profession.

Cette démarche vise à trouver une solution afin de mettre fin aux poursuites judiciaires et aux atteintes au droit des salariés du secteur, précise le Syndicat dans un communiqué publié ce mercredi 7 juin 2023.

«Le pouvoir en place multiplie les procès d’opinion notamment contre les journalistes, les activistes et les syndicalistes afin de restreindre les libertés d’opinion et d’expression», accuse le SNJT, en réclamant au passage, l’annulation du décret-loi 54, «qui sert de moyen de pression et d’intimidation»

Sur un autre plan, le syndicat a exprimé son opposition à la politique de certains médias privés, citant notamment des licenciements abusifs et la violation des droits des salariés, en appelant la cheffe du gouvernement à publier la convention-cadre des journalistes dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort).

Y. N.