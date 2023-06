Tunisie-Protection de l’enfance : 2540 signalements en un mois !

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées a annoncé, ce mercredi 7 juin 2023, que ses bureaux régionaux de la délégation de la protection de l’enfance ont reçu au cours de la période allant du 25 avril au 25 mai, 2540 signalements de menace à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le gouvernorat de Gafsa a occupé la première place en nombre de signalements avec 191 signalements, suivi du gouvernorat de l’Ariana avec 189 signalements, et le gouvernorat de Mahdia qui a enregistré le nombre le plus bas avec 35 signalements.

Les cas de menace sont répartis entre la perte du soutien familial (68), la négligence et le vagabondage (162), l’échec apparent et persistant en éducation et en soins (679), et l’usage habituel de mauvais traitements (782).

Selon les mêmes statistiques, il y a eu 196 cas d’exploitation sexuelle, 18 cas d’exploitation dans les crimes organisés, 33 cas d’exploitation économique et d’exposition à la mendicité, et 602 cas d’incapacité d’encadrement et d’éducation, alors que le nombre de médiations reçues par le les bureaux régionaux des délégués à la protection de l’enfance ont atteint 119.

Communiqué