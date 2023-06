Tunisie – Festival Théâtre & Société : Décentralisation, engagement et célébration

La 2e édition du Festival Théâtre et Cinéma aura lieu du 13 au 18 juin au Centre des Arts dramatiques et scéniques de Seliana.

L’offre culturelle et théâtrale en particulier s’exporte de plus en plus dans les régions. Plusieurs nouveaux festivals et événements sont en train de voir le jour ces derniers jours en dehors de la capitale, comme le Festival Théâtre et Société qui revient dans une deuxième édition de six jours mêlant pièces de théâtre, musique, danse, cirque et stages.

Le programme comprend des pièces comme « Black out », « Errouba », « Dark side », « Chawk » … mais également des concerts de Yasser Jeradi, de Ghassen Gherissi, du Club Cheikh Imam …

F.B