«Helma», spectacle donné par des Tunisiens et des Italiens à besoins spécifiques

Faire monter sur scène une quarantaine de jeunes tunisiens et italiens à besoins spécifiques pour franchir toutes les barrières et sensibiliser à des thématiques universelles. C’est l’objectif du projet «Je Repars de Toi – Riparto da te».

Ce projet est cofinancé par l’Aics, l’agence italienne de coopération internationale, et mis en œuvre par la Co.p.e., en collaboration avec diverses associations, dont ADL, Utaim, Agim, Asda et Mettiamoci à Gioco, de 2020 à 2023 dans le Grand Tunis et Kairouan. Il a été clôturé hier soir, 8 juin 2023, par le spectacle «Helma» présenté à la salle Le 4e art à Tunis.

Afin de favoriser l’égalité et l’inclusion des personnes handicapées, indique une note de l’Aics à Tunis, ce projet a permis de renforcer les compétences des éducateurs spécialisés, des formateurs et des associations opérant dans le secteur, pour orienter le dialogue avec les institutions impliquées dans l’adoption de politiques inclusives en matière d’éducation, d’emploi et de formation professionnelle, en sensibilisant la communauté au respect des droits des personnes handicapées.

«Lutter collectivement contre les stéréotypes qui empêchent ces personnes d’avoir une vie digne et pleine a été le message du projet au fil des années. A travers diverses initiatives, la Coopération italienne collabore avec le ministère tunisien des Affaires Sociales et la société civile pour favoriser l’inclusion des personnes défavorisées dans les différents domaines de nos sociétés, tels que l’éducation, le travail, les droits civils, comme l’envisage la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C’est par des efforts conjoints que nous pourrons garantir la voie vers une société inclusive et développement équitable», a déclaré Andrea Senatori, directeur de l’Aics à Tunis, dans son discours de bienvenue, institutionnel et convivial, ajoutant que le spectacle «Helma» a montré comment l’art, joué et vécu, peut être accessible à tout individu.

Les trois spectacles ont été construits autour des compétences spécifiques des acteurs et actrices, et le il a été traduit simultanément en langue des signes pour les sourds et selon la technique d’interprétation pour les malvoyants et les aveugles.

«La valeur ajoutée de notre proposition théâtrale et sportive, souligne le directeur de la Co.p.e. Manuele Manente, c’est que les personnes handicapées et non handicapées s’impliquent ensemble. Le message que nous voulons faire passer est que si une personne en situation de handicap peut faire du sport et du théâtre avec tout le monde, elle peut aussi étudier et travailler avec tout le monde»

Ce spectacle scelle une collaboration fructueuse entre l’Aics, Co.p.e., le ministère tunisien des Affaires sociales et des partenaires locaux engagés dans l’inclusion socio-économique des personnes ayant des besoins spécifiques pour un développement plus équitable en Tunisie, conclut le communiqué d’Aics.

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.