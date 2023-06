Le thriller italien « Dernière nuit à Milan » sort dans les salles de cinéma en Tunisie

Le film italien « Dernière nuit à Milan » d’Andea Di Stefano vient de sortir dans les salles de cinéma en Tunisie. Un thriller autour du personnage de Franco Amore, un policier qui s’apprête à partir à la retraire, mais sa dernière nuit de service ne se passe pas comme prévue.

L’acteur, scénariste et réalisateur de films thriller Andrea Di Stefano vient de sortir son dernier opus « Dernière nuit à Milan » (L’ultima notte di amore, pour le titre original). Le film vient de débarquer dans nos salles de cinéma au même titre qu’’en France et semble être apprécié aussi bien par les critique que par le public.

On y suit la dernière nuit de service de Franco Amore, un policier à Milan, qui, après 35 ans de loyaux services, va vivre la soirée la plus longue et la plus épouvantable de toute sa carrière. Son travail, sa vie de couple, ses relations amicales et sa propre seront mis à l’épreuve.

F.B