« Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania va à la rencontre du public australien

Après une première mondiale étincelante au Festival de Cannes, le film tunisien « les filles d’Olfa » vient d’être sélectionné au Sydney Film Festival.

Créé en 1954, le Festival du Film de Sydney (Australie) est l’une des manifestations cinématographiques les plus anciennes dans le monde. Le festival célèbre cette année son 70e anniversaire lors d’une édition qui a démarré le 7 juin et qui se poursuivra jusqu’au 18 du même mois.

Le cinéma tunisien y sera présent cette année avec le dernier film de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania « Les filles d’Olfa » qui était en compétition officielle au Festival de Cannes. Le film mêle fiction et documentaire pou raconter l’histoire d’Olfa et de ses filles dont deux sont parties au Djihab et ne sont toujours pas rentrées.

F.B