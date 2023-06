Le retournement des entreprises en difficulté au menu du CCITF

La Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF) organise, en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et le Conseil bancaire et financier (CBF) un séminaire sur «le retournement des entreprises en difficulté».

Ce séminaire, qui se tiendra, le mercredi 14 juin 2023, à l’hôtel Laico Tunis (avenue Mohamed V Tunis), à partir de 8h30, a pour ambition de présenter la démarche retournement pour les entreprises rencontrant des difficultés.

Le but d’un retournement d’entreprise est de conserver la viabilité de l’entreprise, en lui faisant réaliser des économies pour qu’elle puisse atteindre des objectifs de développement et de croissance.

Au-delà de la restructuration, un plan de retournement peut inclure une réorganisation, une rationalisation des coûts et la recherche de nouvelles ressources financières (actionnaires de l’entreprise, capital retournement…).

Ce séminaire, qui sera animé par d’experts en la matière, fournira l’occasion de présenter des fonds de retournement existants (Mourafek et Inkadh) ainsi que l’exemple français de retournement d’entreprises.