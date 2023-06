Lotfi Mrahi appelle les Tunisiens à l’union nationale face à la vague de migration irrégulière

Lotfi Mraihi appelle les Tunisiens à resserrer leurs rangs, à reporter leurs différends politiques et à renforcer l’unité nationale pour faire face aux vagues de migration irrégulière qui menacent le pays avec la complicité de pays étrangers dont l’Algérie et la Russie.

Dans une lettre ouverte aux Tunisiens, diffusée ce mardi 13 juin 2023, le président de l’Union populaire républicaine (UPR) affirme que la Tunisie est aujourd’hui au cœur d’une tempête provoquée par les vagues sans précédent de migration irrégulière, mais aussi par les changements en cours dans le monde et particulièrement la guerre russo-ukrainienne.

Citant des témoins et des rapports médiatiques, Dr Mraihi affirme que les vagues de migration irrégulière à partir de l’Afrique subsaharienne, et plus précisément du Mali, sont facilitées par les troupes Wagner liées à la Russie qui contrôlent le pays après le départ des Français.

Le mouvement des migrants subsahariens traversant le vaste Sahara algérien sur des milliers de kilomètres n »aurait pas lieu sans la passivité complice de l’Etat algérien, estime Dr Mraihi, qui voit une contradiction dans la position de l’Algérie qui montre de l’amitié à la Tunisie tout en facilitant l’entrée des migrants irréguliers dans notre pays via son territoire.

Ce comportement est dicté par des calculs géostratégiques basés sur la volonté du régime russe de porter atteinte à la stabilité en Europe par les flux de migration irrégulière, estime le président de l’UPR, estimant que la situation est aggravée par la faiblesse de la position de la Tunisie et le poids de la crise économique qu’elle traverse, ainsi que par l’effritement du front intérieur.

Partant de ce constat, Dr Mraihi appelle les Tunisiens à dépasser leurs différends politiques, à mettre main dans la main et à privilégier l’intérêt national.

Dans ce contexte difficile, la Tunisie a besoin de tous ses enfants pour faire face à toutes les menaces liées aux conflits internationaux qui la dépassent, a souligné Dr Mraihi, ajoutant qu’il n’y a d’autre choix que l’unité pour la protection du pays.

I. B.