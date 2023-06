Un film sur le psychiatre anticolonialiste Frantz Fanon tourné en Tunisie

Un biopic sur la vie du psychiatre et écrivain Frantz Fanon vient d’être tourné en Tunisie. Le film revient notamment sur l’engagement de Fanon contre le colonialisme et le racisme.

Frantz Fanon (1925 – 1961) est l’une des figure majeures de l’anticolonialisme et l’un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste. Psychiatre et écrivain de plusieurs ouvrages sur la colonisation et ses effets psychologiques, il a fortement lutté pour l’indépendance de l’Algérie et se considérait d’ailleurs comme citoyen algérien, bien qu’il soit de nationalité française.

Un film sur la vie et le parcours de Fanon vient d’être tourné en Tunisie, il est interprété notamment par l’acteur franco-camerounais Alexandre Bouyer et réalisé par Jean-Luc Barny. Quelques acteurs tunisiens figurent également dans le film comme Jamal Madani, Khaled Brahmi, Moncef Ajenguy …

« Les messages véhiculés par Frantz Fanon sont plus que jamais d’actualité et nous sommes convaincus que ce film sera un véritable outil de sensibilisation pour les générations futures. » Indique le réalisateur sur les réseaux sociaux.

F.B