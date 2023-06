Une réalisatrice tunisienne empêchée de présenter son film en France après un refus de visa

La réalisatrice tunisienne Wafa Lazhari n’a pas pu accompagner son film lors de sa projection au Festival international du Film d’Animation d’Annecy. Sa demande de visa avait été refusée.

« To you » est un court-métrage tunisien signé Wafa Lazhari qui a été sélectionné au Festival du Film d’Animation d’Annecy en France qui se tient du 11 au 17 juin. La réalisatrice avait été invitée par le festival pour présenter son film, mais le Consulat de France à Tunis en a décidé autrement puisque sa demande de visa avait été refusée.

« Aujourd’hui devait être une nouvelle étape pour moi, un moment de découverte et de belles rencontres. Je devais me rendre à Annecy pour participer au plus grand festival du film d’animation au monde. Mais au lieu de cela, je vis un moment très sombre chez moi, éprouvant une énorme tristesse face à l’injuste refus de mon visa. (…) Comment est-il possible de faire face à un refus si nous avons soumis tous les documentes demandés et si l’organisme d’un prestigieux festival appuie notre demande de visa ? Aujourd’hui, en tant que personne qui tente de créer dans un contexte difficile, même lorsque nous réalisons des œuvres qui se retrouvent parmi les meilleures au monde, nous sommes quand même stigmatisés et considérés comme non fiables« , a écrit la jeune réalisatrice.

F.B