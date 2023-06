Tunisie – France : 2e Forum de co-développement industriel

Le deuxième Forum de co-développement industriel (FCI 2023) a débuté mardi 13 juin 2023 à Tunis, avec la participation de 150 industriels tunisiens et d’une dizaine d’entreprises françaises.

Quelque 130 rendez-vous B2B impliquant des industriels tunisiens et des experts français sont au programme de ces deux jours d’événement, a indiqué à l’agence Tap Michel Bauza, le directeur Afrique du Nord de Business France.

Le Forum est organisé conjointement par le bureau Business France de l’ambassade de France à Tunis et la French Fab, avec le soutien du service économique Régional et en partenariat avec des clusters tunisiens.

L’événement permettra de rapprocher les industriels tunisiens et les entreprises françaises proposant des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins et dynamiser le co-développement entre les deux pays et contribuer au renforcement de la compétence industrielle de la Tunisie.

L’industrie tunisienne, qui représente 1/4 du PIB, s’est fortement tournée vers l’Europe depuis plusieurs années dans le cadre d’un processus de quasi-partage.

«Aujourd’hui, ce processus de quasi-partage prend de l’ampleur avec l’augmentation de la demande en Europe pour trouver un partenaire proche. Les industriels tunisiens peuvent relever ce défi, d’où la nécessité de continuer à renforcer leurs capacités en tirant parti des technologies de l’Industrie 4.0», a-t-il ajouté.

Des améliorations doivent être apportées, a déclaré Bauza, faisant référence aux défis de la responsabilité sociale et de la décarbonation qui restent nécessaires pour continuer à faire des affaires avec les clients européens. Ces derniers s’intéressent davantage aux impacts écologiques.

La première édition du forum, a-t-il rappelé, a vu la participation de neuf entreprises françaises; plusieurs contrats de partenariat ont été signés.

Le PDG de l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) Omar Bouzouada a déclaré que les «intentions d’investissement» des entreprises françaises au cours des cinq premiers mois de 2023 ont presque doublé par rapport à la même période l’an dernier.

Cette augmentation témoigne de leur confiance dans le climat des affaires tunisien et la solidité du secteur industriel.

La Tunisie reste attractive, notamment avec les réformes introduites dans la gouvernance des investissements et en lien avec le climat des affaires, a-t-il ajouté.

La matinée du forum a été l’occasion de mettre en lumière les expériences des entreprises françaises; ces dernières disposent d’équipes et de filiales dans le cadre de l’offshoring.

L’accent a également été mis sur le secteur industriel tunisien, notamment l’investissement industriel, le développement de l(Industrie 4.0, les solutions de décarbonation et les enjeux du capital humain dans une perspective de co-développement industriel entre les deux rives de la Méditerranée.

Tap.