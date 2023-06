L’espace El Teatro accueille aujourd’hui et demain, mercredi 14 et jeudi 15 juin, un cycle de représentations d’une nouvelle adaptation de « Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare, signée Jean-Luc Garcia.

«Le songe d’une nuit d’été » (A midsummer night’s dream, pour le titre en anglais) est une comédie écrite vers la fin du 16e siècle par William Shakespeare. La pièce, qui oppose le monde de la nuit et des fantasmes au jour et à la réalité, a été maintes fois adaptée au cinéma, au théâtre et en spectacles de danse.

Une nouvelle adaptation vient de voir le jour en Tunisie de ce chef-d’œuvre du théâtre mondial, il s’agit d’une mise en scène de Jean-Luc Garcia avec une chorégraphie signée Cyrine Sellemi, avec le soutien de la BIAT, partenaire officiel d’El Teatro.

Nous sommes à Athènes, Hermia est éprise de Lysandre mais promise par son père à Démétrius, lui-même convoité par Héléna. Quand Hermia et Lysandre s’enfuient dans les bois, leur chemin croise alors celui de Puck, lutin envoyé par Obéron, le roi des Elfes…cette nuit où les amours se font et se défont serait-elle un songe ?

La pièce de théâtre sera présentée ce soir et demain, 14 et 15 juin à 19h30 à l’espace El Teatro au Mechtel.

