Cinéma tunisien : « Couscous, les graines de la dignité », réflexion sur la dépendance alimentaire

Le film documentaire tunisien « Couscous, les graines de la dignité » de Habib Ayeb sera projeté le vendredi 16 juin à l’Institut Français de Tunisie (IFT). Un débat avec le réalisateur suivra la projection.

A l’occasion de la Nuit des idées prévue pour ce samedi autour du thème de l’alimentation et de son rapport à la santé et à l’environnement, l’IFT propose la projection du film « Couscous, les graines de la dignité » (2017) qui avait fait partie des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) et qui propose une réflexion sur les politiques de dépendance alimentaire poursuivies par tous les gouvernements Tunisiens depuis la fin de l’époque coloniale française jusqu’à aujourd’hui.

La projection du film sera suivie par un débat avec le réalisateur Habib Ayeb pour évoquer les conditions politiques, sociales, économiques et écologiques des céréales et le lien entre l’alimentation et la dignité humaine individuelle et collective.

