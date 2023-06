Tunisie – Union européenne : le PDL dénonce un «accord passé en catimini»

Des partisans du Parti libre destourien (PDL) d’Abir Moussi ont manifesté jeudi 15 juin 2023 près du siège de l’ambassade d’Italie en Tunisie contre un «accord passé en catimini» entre la Tunisie et l’Europe sur la question des migrations.

Nous sommes ici, réunis devant le siège de l’ambassade d’Italie à Tunis pour dénoncer, interpeller et dénoncer «un accord sur la migration irrégulière conclu dans les chambres noires», a déclaré la présidente du PDL.

L’accord, qui, selon Abir Moussi, a été «passé en catimini et à l’insu de l’opinion publique», intervient suite au voyage effectué à Tunis, dimanche dernier, par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le Premier ministre italien Georgia Meloni pour annoncer un projet d’accord entre Bruxelles et Tunis portant essentiellement sur la lutte contre la migration irrégulière.

Moussi, qui se positionne comme la principale force d’opposition à Kaïs Saïed, s’est prononcée franchement contre tout accord sur la migration irrégulière conclu par l’Etat tunisien et dont le contenu et les clauses n’ont pas été rendus publics.

Elle a également souligné que son parti n’accepterait plus que la Tunisie soit érigée en «hot spot de tri des demandeurs d’asile en Europe», rappelant que cette mesure était un point clé du manifeste électoral de Meloni.

Moussi a également critiqué la forte présence des forces de sécurité autour de l’ambassade d’Italie à Tunis, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative d’empêcher son parti de manifester malgré le fait que les autorités compétentes avaient été dûment averties comme le requièrent les règlements.

Les responsables de la sécurité avaient demandé aux dirigeants du PDL et à leurs partisans de partir sous prétexte que leur rassemblement n’était pas autorisé.

Avec Tap.