Sophie Bessis présente son ouvrage de référence « Histoire de Tunisie : De Carthage à nos jours »

L’Institut Français de Tunis accueille le jeudi 22 mai une rencontre avec Sophie Bessis et Nader Hammami autour de l’ouvrage « Histoire de Tunisie : De Carthage à nos jours ».

Dans le cadre du programme Kteb Tounsi dédié à la littérature tunisienne francophone, la médiathèque de l’IFT organise une rencontre-débat avec l’historienne et écrivain Sophie Bessis et le traducteur et universitaire spécialiste en civilisation arabo-musulmane Nader Hammami.

La rencontre sera l’occasion de parler d’un ouvrage historique de référence « Histoire de Tunisie : De Carthage à nos jours », paru d’abord en français en 2022 aux éditions Tallandier, puis en arabe en 2023 aux éditions Nirvana. Sophie Bessis y retrace l’histoire de la Tunisie depuis la cité de Carthage, qui a su tenir tête à Rome, jusqu’aux espoirs nés de la révolution de 2011, en passant par l’Ifriqiya médiévale, la conquête arabe, l’instauration du protectorat français ou encore le régime de Bourguiba.

F.B