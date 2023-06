Tunis : La Nuit des Idées se tient aujourd’hui autour du thème de l’alimentation

La Nuit des idées aura lieu aujourd’hui, samedi 17 juin, à l’Institut Français de Tunisie (IFT). Un marché fermier, des stands, des conférences et des débats autour de l’alimentation, de l’agriculture durable et de la gestion de l’eau sont au programme de cette journée.

La nuit des idées aurait dû avoir lieu au mois de mai dernier, mais a été reporté à cause de la pluie. Le rendez-vous phare organisé par l’Institut Français et ses différents relais à travers le monde, est de retour ce samedi pour une journée entière où un nouveaux thème sera proposé au public pour en débattre entre artistes, intellectuels et acteurs de la société civile.

Le thème de cette nouvelle édition sera l’alimentation et son impact sur la planète, tout en soulevant des questions liées à l’agriculture durable, la gestion de l’eau et la sécurité alimentaire.

À cette occasion, un marché fermier sera installé à la grande cour de l’IFT ainsi que des stands de différentes associations et organisations. Le public pourra également assister à une série de panels et de conférences autour de ces thématiques à l’auditorium.

F.B