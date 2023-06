Migration irrégulière : la morgue de l’hôpital de Kerkennah surbooké

La morgue de l’hôpital régional Slim Hadhri de Kerkennah (Sfax) a dépassé sa capacité, qui est de 10 corps, et ne trouve plus de place pour les corps de migrants qui continuent d’être repêchés par les garde-côtes et les pêcheurs au large de l’île.

C’est ce qu’a déclaré, le directeur de l’hôpital Abdelkader Taghouti, samedi 17 juin 2023, à Mosaïque FM, ajoutant que cette situation perdure depuis avril dernier, à cause des 10 corps de migrants étrangers en attente de subir une analyse génétique.

Des contacts ont été pris à cet effet avec d’autres hôpitaux et cliniques privées de la région afin de trouver des places pour les corps qui continuent d’être repêchés, dont 3 hier, a-t-il ajouté, sachant que les morgues de la plupart des hôpitaux de Sfax font face au même problème, en raison de la poursuite des naufrages de barques de migrants en route pour les côtes italiennes.

I. B.