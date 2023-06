Deux morts et 20 blessés dans un accident à Gabès : Ce que l’enquête a révélé

Le ministère du Transport a révélé le résultat des premières expertises effectuées suite à l’accident survenu ce lundi 19 juin 2023, à Beni Issa, ayant fait 20 blessés et deux morts parmi les passagers du minibus de la Société régionale du Transport de Gabès.

Dans son communiqué, le ministère précise que le minibus assurant la ligne de Boussabah-Chaâbet Chemlali s’est renversé vers 13h10 après avoir dévié au niveau d’un virage, ajoutant que les premiers éléments de l’enquête révèlent que cet accident a été causé par une erreur humaine liée à un excès de vitesse…

Les investigations se poursuivent jusqu’à l’élaboration d’un rapport définitif sur les circonstances exactes de cet accident et les mesures juridiques et administratives nécessaires seront prises à cet effet, affirme le ministère qui s’est engagé à apporter plus de précisions dès que possible, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes.

Y. N.