Festival du cinéma arabe de Djerba : Mouna Noureddine & Ilham Shaheen honorées par Tunisair

En marge du Festival du cinéma arabe de Djerba, l’actrice tunisienne Mouna Noureddine et l’actrice égyptienne Ilham Shaheen ont été honorées par Tunisair.

C’est ce qu’annonce la compagnie aérienne nationale Tunisair, ce lundi 19 juin 2023, en rappelant son engagement à promouvoir la culture en Tunisie et son soutien à la 2e édition de ce festival.

«Convaincue que la culture représente un levier de croissance important pour la Tunisie 🇹🇳, Tunisair consolide son rôle de mécène artistique avec le soutien de la 2ème édition du Festival du cinéma arabe de Djerba, qui se déroule du 18 au 24 juin 2023 sur l’île touristique de Djerba», lit-on encore dans le communiqué de la compagnie aérienne nationale .

Fondé par l’association Culture sans frontières présidée par l’avocate Athar Magouri, le Festival du cinéma arabe de Djerba qui se poursuit jusqu’au 24 juin à l’île des rêves, est organisé cette année, sous la supervision du ministère des Affaires culturelles, de la Fondation nationale pour le développement de festivals et d’événements culturels et artistiques, du ministère du Tourisme, de la région de Médenine et du sponsor officiel Tunisair, sous le slogan : «Nous progressons et nous nous rencontrons grâce au cinéma».

Y. N.