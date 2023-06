Tunisie : Sicca Jazz, ou le rêve qui tourne au cauchemar pour son fondateur Ramzi Jebabli

Le fondateur et directeur du Festival Sicca Jazz est en prison pour des chèques sans provisions qu’il avait signé pour garantir la survie du Festival.

Sicca Jazz est l’un des grands rendez-vous de la musique Jazz en Tunisie, lancé il y a quelques années à la ville du Kef par Ramzi Jebabli qui a fortement cru en ce projet et l’a défendu corps et âme. Malheureusement, le manque de financement et de soutien ont fait que le fondateur et directeur du Festival s’est retrouvé depuis vendredi dernier en prison pour des chèques sans provisions.

Plusieurs artistes et acteur de la scène culturelle en Tunisie ont exprimé leur soutien à Ramzi Jebabli et ont dénoncé le manque de soutien de la par du ministère des Affaires culturelles et des sponsors qui auraient pu sauver ce festival qui depuis son lancement a créé une réelle dynamique culturelle et touristique à la ville du Kef.

F.B