La productrice tunisienne Dora Bouchoucha rejoint le Crystal Globe Jury du Karlovy Vary IFF

Dora Bouchoucha fera partie du Crystal Globe Jury du prestigieux Karlovy Vary international Film Festival.

Créé en 1946, le Festival international du Film de Karlovy est l’une des plus anciennes et des plus grandes manifestations cinématographiques dans le monde. La 57e édition du Festival aura lieu du 30 juin au 8 juillet 2023.

Le Centre du Cinéma arabe vient d’annoncer que la productrice et ancienne directrice des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) Dora Bouchoucha fera partir du Crystal Globe Jury.

F.B