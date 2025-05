La colère du Dieu d’Israël

C’est l’histoire de la révolte du Dieu d’Israël, contre tant de haines, de destructions et de massacres des Palestiniens, qui sont également ses fils.

Abdelaziz Dahmani *

Se substituant aux Occidentaux, qui ont chaussé des lunettes noires pour ne pas voir les horreurs israéliennes à Gaza, c’est Dieu, en personne vénérée, qui s’est révolté, devant tant et tant de haineux massacres.

Dieu ? Oui, lui-même, que les Juifs anciens ont inventé, ont créé, pour faire d’eux des privilégiés, des premiers de la classe des nombreux peuples sémites de la région de Babylone à l’Égypte…

Ce Dieu, 2025, a commencé à échapper à ses anciens créateurs, et devenu compatissant devant tant de souffrances des Palestiniens, jeunes, vieux, femmes, bébés, bombardés ou affamés, ne trouvant aucun secours. Alors Dieu, devenu autant furieux que le Secrétaire Général des Nations Unies, envoyé vers Israël un énorme nuage noir, de sauterelles voraces, un nuage de plusieurs kilomètres, côtés longueur, largeur, hauteur.

Le voilà, ce nuage, à l’approche des côtes de Tel Aviv et Haïfa … Un début de panique. Certains ont commencé à fuir vers les abris, et un Rabbin de de se mettre à genoux et de crier très fort, les bras vers le Ciel assombri : «Oh, Dieu, s’il te plait, épargne… L’Amérique!». Un voisin a écouté, s’est étonné: «Pourquoi l’Amérique lointaine, alors que ce nuage fonce vers nous ?»

Le Rabbin : «C’est l’Amérique qu’il faut sauver, sans quoi , nous serions réduits à la petite normalité des petits pays. Si nous n’aurions plus, ni aides américaines, ni bombes pour tuer les Palestiniens».

Ce Dieu, qui naguère, fut création humaine, et en a gardé les qualités et défauts, les astuces, et les fourberies, l’honnête et son contraire, des humains, a tout écouté, électroniquement, des paroles du Rabbin. Et voilà le gros nuage de faire manœuvre impressionnante, dans le ciel bleu d’azur méditerranéen, et de se rediriger, foncer vers l’Amérique de Donald Trump. «Miracle !», a vite dit ce Rabbin, les deux mains hissées vers le ciel, cette fois-ci, en signe de victoire. De quoi rendre jaloux Benjamin Netanyahu lui-même, le massacreur, pour cette concurrence.

Fausse route, non ! Dieu n’a pas changé d’avis. C’est pas une girouette, et a vite pensé que c’est une bonne idée de faire un «coup double». Comme dans une belle affaire. Deux victimes, côté des criminels pour le prix d’un…

* Journaliste.