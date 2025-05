Le Cepex organise la pavillon tunisien à la Foire d’Alger

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) organise la participation des entreprises tunisiennes à la 56e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), qui se tiendra du 23 au 28 juin 2025 au palais des expositions Safex.

La FIA est un carrefour stratégique pour les entreprises tunisiennes désireuses de renforcer leur ancrage sur l’un des marchés les plus porteurs de la région.

Avec plus de 638 exposants et 165 entreprises internationales provenant de 30 pays lors de la dernière édition, la FIA s’impose comme une vitrine de premier plan pour développer son réseau d’affaires.

Cet événement économique majeur sera une occasion pour rencontrer de nouveaux partenaires, distributeurs et clients. Et générer ainsi des opportunités commerciales à l’avenir.

La date limite d’inscription est fixée au 16 mai courant. Les entreprises tunisiennes qui veulent participer au sein du pavillon national à cette manifestation doivent obligatoirement soumettre leur formulaire de participation via ce lien.

I. B.