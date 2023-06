Sept artistes tunisiens participent à l’événement « Blues » à Bruxelles

La galerie Culture(L) à Bruxelles accueille du 22 au 25 juin l’événement Blues qui combine exposition et ateliers où seront présents sept artistes plasticiens tunisiens.

Des artistes français, belges et tunisiens participent à l’exposition collective et pluridisciplinaire « Utopies Culture(L) ». Des peintures, des photographies et sculptures seront exposées durant cet événement qui propose des regards croisés autour du thème du féminin.

Les artistes tunisiens qui participent à l’événement sont Alia Derouiche Cheirf, Chahrazed Fekih, Mouna Jemal Siala, Nadia Zouari, Najet Edhabi, Neila Ben Ayed et Wissem Ben Hassine.

F.B