Cinémathèque tunisienne : Hommage au cinéaste espagnol Carlos Saura

La Cinémathèque tunisienne accueille en ce moment et jusqu’au 24 juin un cycle de projections dédié à l’œuvre du grand cinéaste espagnol Carlos Saura.

Carlos Saura est l’un des cinéastes espagnols les plus connus et les plus influents sur la scène internationale, sa carrière s’est étendus sur près de 70 ans durant la quelle il a réalisé une cinquantaine de films.

Carlos Saura qui nous avait quittés au début de cette année sera à l’honneur durant cette semaine à la Cinémathèque tunisienne. Le programme est organisé en partenariat avec l’Institut Cervantes de Tunis et l’Ambassade d’Espagne en Tunisie. Le public aura l’occasion de revoir des films cultes comme « La caza » (1966), « Cria Cuervos » (1976), « Elisa, vida mia » (1977), ou encore « Iberea » (2005).

Une conférence est prévue pour le vendredi 23 juin avec Gabriel Doménech González afin de revenir sur les grands moments qui ont marqué la carrière de Saura.

Le programme complet

F.B