Résultats du baccalauréat 2023 : Sfax en tête du peloton, Kasserine largué

Comme chaque année depuis longtemps, c’est le gouvernorat de Sfax qui a enregistré la plus haute moyenne de réussite au concours du baccalauréat 2023, dont les résultats ont été annoncés ce vendredi 23 juin 2023.

En effet, la délégation de Sfax 1 a réalisé un score 56,05% et celle de Sfax 2, 51,31%, contre une moyenne nationale de seulement 36,38%, la plus faible depuis 2015, conséquence d’une année scolaire agitée et perturbée par les mouvements sociaux des enseignants.

Le gouvernorat de Sousse est arrivé en 3e position avec un taux de réussite de 50,76, suivi de l’Ariana (4e, 49,81%), Mahdia (5e, 49,40%), Tunis 1 (6e, 48,71%) et Monastir (7e, 48,48%).

Au bas du tableau, on retrouve malheureusement, et sans surprise, les régions intérieures et les plus défavorisées, à savoir Siliana (31,50%), Sidi Bouzid (30,67%), Kairouan (30,41%), Tozeur (29,11%), Jendouba (27,52%), Gafsa (25,38%) et Kasserine (23,65%).

Voici par ailleurs le classement tel que publié par le ministère de l’Education:

I. B.