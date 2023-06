Plus d’emplois pour les femmes dans le secteur de l’énergie

Le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a appelé vendredi 23 juin 2023 à la nécessité pour la Tunisie de créer davantage d’emplois pour les jeunes dans le secteur privé, le secteur public ne pouvant à lui seul répondre à la demande accrue d’employabilité dans cette catégorie.

«D’ici 2050, il n’y aura pas moins de 300 millions de jeunes à la recherche d’un emploi dans la région Mena», a rappelé Belhaj au deuxième jour de la conférence du Réseau régional de l’énergie pour les femmes dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Renew Mena), organisé à Tunis les 22 et 23 juin.

Behaj a souligné le rôle crucial joué par les femmes dans les économies des pays de la région, affirmant la nécessité d’améliorer la formation des femmes, notamment dans le secteur de la transition énergétique. Pour y parvenir, les gouvernements doivent offrir aux femmes des incitations visant à renforcer l’autonomisation économique et l’esprit d’entreprise.

Le directeur régional des infrastructures de la BM pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Mena), Paul Noumba Um, a déclaré que la conférence vise à encourager les femmes à s’impliquer dans le secteur de l’énergie, qui est dominé par les hommes.

«Le taux de participation des femmes dans le secteur de l’énergie dans la région Mena ne dépasse pas 15%, alors que ce taux devrait se situer entre 30 et 40%, d’autant plus que les femmes sont hautement qualifiées», a-t-il ajouté.

Les décideurs politiques du secteur de l’énergie et les femmes leaders dans le domaine, réunis au premier jour de la conférence organisée à l’initiative de la Banque mondiale, ont souligné l’importance fondamentale des politiques publiques pour encourager activement la participation des femmes, notamment dans la gestion et la direction. Il est vital que le secteur public joue un rôle moteur et exemplaire, en collaborant avec le secteur privé pour créer des opportunités favorables pour les femmes, ont-ils souligné.

Les retours d’expérience ont montré que mettre fin aux disparités hommes-femmes pour atteindre la parité au sein des entreprises ne peut que booster leur productivité et leur rentabilité.

Les résultats d’une étude menée par Renew Mena et présentés le premier jour de la conférence ont révélé un large écart entre les sexes dans le secteur de l’énergie de la région.

La représentation des femmes dans ce secteur ne dépasse pas 15%, ce qui est loin de l’objectif de parité, et même en dessous de la moyenne annuelle constatée dans le monde, qui se situe autour de 22%.

Renew Mena a été lancé en juin 2022 par la BM en tant que plateforme régionale pour renforcer le rôle des femmes dans l’énergie en exploitant le potentiel reconnu des réseaux professionnels de femmes pour accéder à des modèles de rôle, fournir et recevoir du mentorat, renforcer la confiance et créer des espaces sûrs.

D’après Tap.