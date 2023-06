Risque de déclin des requins et des raies dans le golfe de Gabès  

WWF North Africa prévoit de réaliser une étude socio-économique des pêcheurs ciblant les espèces de requins et de raies dans le Golfe de Gabès afin d’encourager la mise en place de mesures de conservation pour réduire le risque de déclin des requins et des raies dans le Golfe.

Le golfe de Gabès est connu pour sa grande biodiversité et sa productivité en Méditerranée. C’est une pépinière importante pour les élasmobranches, où plusieurs espèces se rassemblent pour s’accoupler et donner naissance et faire prospérer l’espèce. Plus de 30 espèces d’élasmobranches peuvent être trouvées ici. Leur abondance est menacée par des activités illégales, qui ont entraîné une baisse de 40% des débarquements de requins et de raies ces dernières années.

L’étude, intitulée «Restauration des populations de requins et de raies dans le golfe de Gabès, Tunisie», couvrira les communautés côtières de Kneiss, Ghannouch et Djerba.

A travers cette étude, WWF NA cherchera à renforcer les capacités des pêcheurs, tout en s’assurant de l’engagement des membres de la communauté locale et des autorités à promouvoir la conservation des requins à travers une approche participative. Un soutien scientifique sera fourni pour étayer les mesures de conservation.

L’objectif est de développer une stratégie de compensation alternative pour les pêcheurs ciblant les requins et les raies afin de se diversifier loin des pêcheries d’élasmobranches et de compenser les pertes causées par les restrictions imposées à la pêche des requins et des raies.

Le développement d’activités génératrices de revenus nouvelles ou améliorées sera basé sur une évaluation de la situation socio-économique, les perceptions de la communauté, y compris les problèmes, les besoins, le potentiel, et les conflits.

D’après Tap.

Termes de référence de l’étude.