Deux jeunes disparus à Korba, retrouvés au large de Monastir

Les deux jeunes à bord d’un canot pneumatique, disparus en mer au large de Korba (Nabeul), avant-hier, samedi, ont été retrouvés aujourd’hui, lundi 26 juin 2023, à Monastir.

Selon Mosaïque, les deux jeunes hommes, dont la disparition a été rapportée hier par leurs amis en vacances à Korba, n’ont pas été retrouvés par les agents de la protection civile de la garde maritime, qui les ont recherchés au large de Korba.

En fait, leur canot pneumatique a dérivé avec les courants et s’est retrouvé à 50 miles au sud de leur point de départ. Et ce sont des plaisanciers français à bord d’un yacht qui les ont retrouvés en pleine mer et les ont ramenés au port de plaisance de Monastir.

Après un court séjour à l’hôpital Fattouma Bourguiba, ils ont été entendus par la garde maritime de cette ville pour boucler l’enquête ouverte à leur sujet. Les deux jeunes hommes, âgés d’une vingtaine d’années, se portent très bien.

I. B.