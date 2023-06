Tunisie : Appel à la libération de Sahbi Atig (Comité de défense)

Le comité de défense du dirigeant du parti islamiste Ennahdha Sahbi Atig a appelé à la libération du concerné, estimant que son maintien en détention est illégal.

Pour les avocats de Sahbi Atig, «il n’existe aucun motif légal pouvant justifier son maintien en détention», lit-on dans le communiqué où l’on affirme que le juge d’instruction a finalisé les auditions et confrontations entre les différentes parties impliquées dans cette affaire et qu’aucun élément ne permet d’inculper le dirigeant Ennahdha.

Arrêté le 6 mai dernier et réfutant les accusations le visant, Sahbi Atig a entamé, depuis, une grève de la faim, estimant que son «arrestation est injuste et qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un acharnement politique contre les opposants».

L’arrestation du dirigeant nahdhaoui a été effectuée sur la base du témoignage d’un détenu qui a affirmé avoir volé une grande somme d’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères au domicile de ce dernier qui a de ce fait été poursuivi pour blanchiment d’argent et détention illégale de devises.

Selon son épouse Zeineb Mraihi, le témoin est «un délinquant qui purge actuellement une peine pour une affaire de drogue» et il aurait changé à plusieurs reprises sa version. Elle affirme également que la maison concernée par le cambriolage n’appartient pas non plus à son époux.

