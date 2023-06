Tunisie : Décès du Dr Abdelaziz Nefzi

Dr Abdelaziz Nefzi chirurgien esthétique l’un des pionniers de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique en Tunisie est décédé, ce mardi 27 juin 2023, annoncent ses consœurs et confrères.

Tout en déplorant le départ «d’un leader du domaine un grand Homme , un grand chirurgien innovateur , fédérateur et toujours humble», de nombreux médecins ont rendu hommage Dr Abdelaziz Nefzi, qui a notamment été membre de la société Tunisienne de chirurgie plastique Reconstructrice maxillo-faciale et esthétique, la Pan arab Association for Burns and Plastic Surgery, la Société Tunisienne de Chirurgie Esthétique et la Société Tunisienne des plaies et cicatrisation.

Dr Abdelaziz Nefzi a contribué à la formation de nombreux élèves, rappellent ses confrères en présentant leurs condoléances à la famille du regretté.

Y. N.