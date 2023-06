Une erreur humaine à l’origine du déraillement du train à Msaken

Les premiers résultats de l’enquête ouverte suite au déraillement et au renversement d’un train au niveau de la gare de Msaken (Sousse) à l’aube du 21 juin 2023, ont révélé que cet accident ayant fait deux morts est dû à une erreur humaine.

C’est ce qu’annonce le ministère du Transport, dans un communiqué publié ce mardi 27 juin 2023, en précisant que la cause principale du déraillement du train reliant Tunis à Gabès est un non-respect de la limitation de vitesse.

Le ministère a appelé la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) à appliquer les instructions du système de sûreté et de sécurité et à renforcer les formations et le suivi, ajoutant que des mesures disciplinaires et judiciaires seront prises contre toute personne, dont l’implication et/ou le manquement à la responsabilité serait avéré.

Rappelons que ce tragique accident a fait 2 morts et 32 blessés.

Y. N.