Mylène Ben Hamida décorée des insignes de l’Ordre national du Mérite (Ambassade de France)

L’ambassade de France en Tunisie a annoncé, ce vendredi 30 juin 2023, que l’ambassadeur André Parant a remis les insignes de l’Ordre national du Mérite à Mylène Ben Hamida

«Cet hommage couronne des années d’engagement social et citoyen d’une médecin engagée pour le développement de l’amitié franco-tunisienne», lit-on dans la note, diffusée, ce jour par l’ambassade.

Une cérémonie avait été organisée le 27 juin à cet effet et l’ambassadeur avait alors exprimé sa fierté de remettre l’Ordre National du Mérite à Mylène Ben Hamida, «en reconnaissance de son engagement humaniste et citoyen, au service des autres et de l’amitié 🇨🇵🇹🇳.», avait-il souligné.

«Quel honneur! Très émue et reconnaissante. Une remise d’insigne qui restera un grand grand souvenir pour moi. Un moment inoubliable, entourée des personnes chères à mon cœur. Famille, amis, et ceux qui ont marqué ma vie professionnelle, un immense merci d’avoir été là. Et un honneur d’avoir été décorée par vous, cher André Parant», a commenté, de son côté Mylène Ben Hamida.

