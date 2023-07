Hermann Hesse entre littérature et cinéma au Goethe Institut de Tunis

Le Goethe Institut de Tunis organise le jeudi 6 juillet une rencontre autour de l’oeuvre du grand écrivain allemand Hermann Hesse. L’événement aura lieu au jardin du Goethe Institut de Tunis.

Le Goethe Institut de Tunis célèbre le 146e anniversaire de l’un des plus grands écrivains allemands Hermann Hesse (1877 – 1962). Romancier, poète, essayiste et peintre, il avait obtenu le Prix Nobel de littérature en 1945.

« Le loup des steppes », l’un des romans les plus connus d’Hesse paru en 1927 sera le sujet d’un débat à cette soirée placée sous le signe de la littérature et du cinéma. Les lectures seront présentées par la directrice du Goethe-Institut, Mme Andrea Jacob et sa programmatrice culturelle Mme Souhir Buonomo.

L’analyse et les commentaires des extraits de l’adaptation cinématographique du Loup des steppes seront assurés par M. Tarek Ben Chaabane, Maître de conférence à l’ESAC et ancien directeur de la Cinémathèque tunisienne.

F.B